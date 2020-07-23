اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حقن 5 آلاف شخص فى مدينتين بالهند بلقاح أكسفورد لكورونا للتأكد من فاعليته

الخميس، 23 يوليه 2020 12:12 م
حقن 5 آلاف شخص فى مدينتين بالهند بلقاح أكسفورد لكورونا للتأكد من فاعليته لقاح كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لصحيفة timesnownews الهندية أنه سيتم حقن 5000 شخص فى مدينتى بيون ومومباى الهندية بلقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا، وذلك فى إطار التجارب البشرية التى تجرى على اللقاح، حيث إن مدينة بيون يوجد بها ارتفاع معدل انتشار عدوى كورونا ما سيساعد على اختبار فاعلية اللقاح الذى طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا.

وأعلن معهد أمصال الهند أنه بحلول نهاية أغسطس سيتم حقن ما بين 4000 إلى 5000 شخص فى بيون ومومباى باللقاح كجزء من التجارب التى من المقرر أن تستمر لأكثر من شهرين.

يأتى ذلك بعد أن أبلغت جامعة أكسفورد عن تقدم مرضٍ من نتائج اختبار اللقاحات وتقوم بإجراء اختبارات ميدانية أكبر فى المملكة المتحدة.

وفى الهند تم اختيار معهد الأمصال كشريك تصنيع، والتى يتعين عليها إجراء تجارب ميدانية قبل الحصول على الإيماءة النهائية للتأكد من أنها آمنة وفعالة للهنود.

فى حين أن منطقة بيون لديها أكثر من 59 ألف حالة مؤكدة بفيروس كورونا بجانب الأعداد المرتفعة بمدينة مومباى وتمثل كلتا المدينتين ما يقرب من نصف الحالات الإيجابية فى ولاية ماهاراشترا وأكثر من عشر الحالات في الهند.

وقال الرئيس التنفيذى لمعهد أمصال الهند أدار بوناوالا إن هناك عددًا من المواقع التجريبية في كل من مومباي وبيون، حيث يوجد في هذه المدن العديد من النقاط الساخنة، ما سيساعد على فهم فعالية اللقاح.

معلنا بدء المرحلة الثالثة الحاسمة من تجارب اللقاح الذي تم تسميته باسم Covishield في الهند بحلول أغسطس بعد الحصول على الأذونات اللازمة من المراقب العام للمخدرات في الهند.

وقال أدار بوناوالا إن معهد أمصال الهند يهدف إلى تصنيع 300 مليون إلى 400 مليون جرعة بحلول نهاية العام، بعد نجاح التجارب الأولية والتراخيص.

وقال كجزء من الاتفاقية مع استرازينيكا، يمكن لمعهد أمصال الهند تصنيع مليار جرعة للهند ونحو 70 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.


لقاح

لقاح أكسفورد

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا تأخر لقاح كورونا مقارنة بـ أنفلونزا الخنازير؟

الخميس، 23 يوليه 2020 07:00 ص

سباق لإنتاج لقاحات كورونا فى أمريكا اللاتينية.. البرازيل تتصدر بالرهان على لقاحين أحدهما صينى وتوزع 70 مليونا بحلول 2021.. وتشيلى تبحث عن 3000 متطوع للتجارب السريرية.. وأرجنتينى ينشر الأمل: لقاح أكسفورد فعال

الخميس، 23 يوليه 2020 06:00 ص

ترامب: وقعنا اتفاق لإنتاج وتوريد 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس، 23 يوليه 2020 12:21 ص

المصل واللقاح: "التكييفات المركزية فرصة لنقل كورونا والعادية مفيهاش ضرر"

الخميس، 23 يوليه 2020 10:52 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

فتوى جديدة لياسر برهامى: التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة