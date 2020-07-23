حبس تشكيل عصابى بتهمة انتحال صفة مفتشى تموين فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، وانتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك فى الزاوية.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك فى الزاوية الحمراء وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة أكدت تورط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والاستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بارتكابهم (4) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (64) خرطوشة سجائر "مختلفة الأنواع " من المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية " (صاحب محل عطارة بدائرة القسم )، وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه "، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.