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جوتيريس: يسعدنا اتخاذ أكبر الشركات فى العالم أزمة التغير المناخى على محمل الجد

الخميس، 23 يوليه 2020 11:33 م
جوتيريس: يسعدنا اتخاذ أكبر الشركات فى العالم أزمة التغير المناخى على محمل الجد أنطونيو جوتيريس
كتب هيثم سلامة

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وجه أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر إلى بعض الشركات لاتخاذها قضية تغير المناخ على محمل الجد، حيث التزمت من خلال انبعاثات صفرية من غاز ثانى أكسيد الكربون.

وكتب أنطونيو جوتيريس، عبر حسابه بموقع تويتر:" يسرنا أن نرى بعض أكبر الشركات في العالم تأخذ أزمة التغير المناخى على محمل الجد من خلال الالتزام بصافي انبعاثات صفرية". 

أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، 2

 

أنطونيو جوتيريس، كتب في منشور سابق: "يمكن أن يكون وقت تفشى فيروس كورونا لحظة لحل النزاعات القديمة ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة العربية  حيث تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الرائعة والرحمة والبراعة للشعوب".

أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، 2
 

من جانب آخر، حذر أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، من خطورة تداول المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن تفشى وباء المعلومات غير الصحيحة يجعلها أمرًا خطيرًا على الصحة العامة ويعرض حياة الناس للمخاطر الحقيقية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "يتفشى وباء المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، مما يعرض الصحة العامة وحياة الناس للخطر.. يمكننا جميعًا أن نفعل شيئًا للمساعدة فى مواجهة انتشار المعلومات غير الصحيحة والضارة، بدءًا باتباع هذه التوصيات البسيطة.. توقف وخذ الحذر قبل المشاركة".


أنطونيو جوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

كورونا

اخبار كورونا

كورونا نيوز

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