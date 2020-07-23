أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثنى، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثا رسميًا باسم الحكومة الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء الليبي يحمل رقم (98) لسنة 2020 .
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أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثنى، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثا رسميًا باسم الحكومة الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء الليبي يحمل رقم (98) لسنة 2020 .
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