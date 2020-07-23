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تعرف على السجل الإرهابى والجنائى للمتهم بالتعدى على طفل الشروق

الخميس، 23 يوليه 2020 08:40 م
تعرف على السجل الإرهابى والجنائى للمتهم بالتعدى على طفل الشروق اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع المتهم الإخوانى بالتعدى على طفل جنسياً بمنطقة الشروق.

 

و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية السجل الجنائى والإرهابى للمتهم بعد الكشف عليه وورود تحريات المباحث للنيابة العامة.

 
- الإخوانى رجب عبدالرحمن ضبط فى القضية رقم 763 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بدر بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية.
 
 - حاول التعدى جنسياً على طفل يعمل بمحل أدوات كهربائيه مملوك له.
 
 - ضبط هاتف محمول بحوزته يحتوى على فيديو حال قيامه بالتعدى جنسيا على طفل آخر، وتحرر عن الواقعتين المحاضر أرقام 1953، 1935 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة الشروق.
 
 
وتعرف الطفل على المتهم بالتعدى عليه جنسياً، وأكد فى أقواله أمام النيابة، أن المتهم استدرجه داخل المحل واعتدى عليه جنسياً، كما استمعت النيابة لأقوال المتهم بالتعدى على الطفل، الذى أنكر الواقعة فى البداية، وبمواجهته بتحريات المباحث اعترف بالواقعة كاملة وباستدراج الطفل والتعدى عليه.
 
 
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك فى عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، كما أوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمولا بحوزة المتهم به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام متهم بالتعدي جنسيًا على نجله، والذى يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

 


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