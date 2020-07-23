اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على إمكانيات الطائرة سوخوى-35 الروسية.. سرعة فائقة وقدرة على المناورة

الخميس، 23 يوليه 2020 07:47 م
تعرف على إمكانيات الطائرة سوخوى-35 الروسية.. سرعة فائقة وقدرة على المناورة طائرة سوخوى 35
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشكل طائرات "سو-35" الحربية خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سوخوى-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

 

ويمكن لأقل عدد من مقاتلات سوخوي-35 ، القيام بعملية اجتياح جوي كامل لسماء العدو، كما أنها المقاتلة الوحيدة التي تستطيع حمل صواريخ براموس وياخونت المتطورة، بالإضافة إلى قدرتها على حمل من 12 إلى 16 صاروخ جو-جو.

 

وتتميز الطائرة الحربية الروسية بسرعتها وقدرتها على المناورة، كما تتيح السرعة وأنظمة المضادات الإلكترونية والأسلحة للمقاتلة الروسية (سوخوى-35)  بإجراء معركة غير مرئية بنجاح.  بالغضافة إلى قدرتها على الكشف السريع عن عدوها.

 

ويعتقد خبراء عسكريون أن المقاتلة الروسية قادرة على الكشف عن المقاتلة غير المرئية الأمريكية بمساعدة محطات الرادار البرية العاملة على الترددات المنخفضة وأنظمة البحث العاملة على الأشعة ما تحت الحمراء.

 

يذكر أن مقاتلة “سوخوى – 35” تم تدشينها عام 2014. ويستخدم الجيش الروسي اليوم 68 مقاتلة من هذا النوع.

 

 

 


سوخوى 35

روسيا

طائرات سوخوى

سوخوى

الجيش الروسى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة