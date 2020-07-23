تعرف على إمكانيات الطائرة سوخوى-35 الروسية.. سرعة فائقة وقدرة على المناورة

كتب مصطفى عنبر

تشكل طائرات "سو-35" الحربية خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سوخوى-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

ويمكن لأقل عدد من مقاتلات سوخوي-35 ، القيام بعملية اجتياح جوي كامل لسماء العدو، كما أنها المقاتلة الوحيدة التي تستطيع حمل صواريخ براموس وياخونت المتطورة، بالإضافة إلى قدرتها على حمل من 12 إلى 16 صاروخ جو-جو.

وتتميز الطائرة الحربية الروسية بسرعتها وقدرتها على المناورة، كما تتيح السرعة وأنظمة المضادات الإلكترونية والأسلحة للمقاتلة الروسية (سوخوى-35) بإجراء معركة غير مرئية بنجاح. بالغضافة إلى قدرتها على الكشف السريع عن عدوها.

ويعتقد خبراء عسكريون أن المقاتلة الروسية قادرة على الكشف عن المقاتلة غير المرئية الأمريكية بمساعدة محطات الرادار البرية العاملة على الترددات المنخفضة وأنظمة البحث العاملة على الأشعة ما تحت الحمراء.

يذكر أن مقاتلة “سوخوى – 35” تم تدشينها عام 2014. ويستخدم الجيش الروسي اليوم 68 مقاتلة من هذا النوع.