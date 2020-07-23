تعرف على إرشادات التغذية الصحية من وزارة الصحة لمرضى القلب

كتب محمد سعودى

حددت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات للتغذية الصحية لمرضى القلب، مؤكدة أن التغذية الصحية لمرضى القلب تتمثل فى الأسماك بشكل عام والأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين والسالمو غنية بالأوميجا 3 الذى يحافظ على صحة القلب.

إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب👇 pic.twitter.com/pyJPwKUUQR — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 23, 2020

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "التغذية الصحية لمرضى القلب تتمثل أيضًا فى السمن البلدى والقشدة والزبدة من الدهون الطبيعية والصحية ولكن الإفراط فى تناولها يسبب ارتفاع الدهون فى الدم وتصلب الشرايين، لذلك يجب تناول القليل جدا منها ما لا يتجاوز ملعقة صغيرة يوميا".

وأضافت: "بذور الشيا وبذور المتاب من مصادر الأوميجا التى تحافظ على صحة القلب، ويمكن إضافتها لطبق السلطة لكن يجب طحن بذر الكتان ليصبح مسحوقا يرش على الطعام قبل الاستخدام، لأن المعدة لا تستطيع إذابة القشرة والاستفادة من بذر الكتان بدون طحن".

على صعيد آخر، أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، أن التبرع بالدم له فوائد أولها أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وكذلك مخاطر الإصابة بالسرطان.