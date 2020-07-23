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تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. والجنيه المصرى بـ0.23 ريال

الخميس، 23 يوليه 2020 04:22 م
تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. والجنيه المصرى بـ0.23 ريال عملات
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 23-7-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث بلغ سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، وبلغ سعر جنيه استرلينى 4.77 ريال سعودى، و4.35 ريال جنيه سعر اليورو.

وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتإلى:
​دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.35 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.77 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.80 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

دولار أسترإلى (AUD)

1 دولار أسترإلى = 2.68 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 28.57 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 4.26 جنيه مصري

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 14.76 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 34.01 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
 
 
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.
 
وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

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