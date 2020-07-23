الوادى الجديد تسجل صفر إصابات كورونا لأول مرة منذ ظهور المرض بالمحافظة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية، بالوادي الجديد، في البيان رقم "91"، للجنة متابعة أزمة فيروس كورونا المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبرئاسة نائب المحافظ، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو إشتباه اليوم بجميع مراكز المحافظة لأول مرة منذ ظهور المرض بالمحافظة، وانتهاء مدة العزل المنزلى لــ51 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

كما أعلنت اللجنة عن تعافي حالتين من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفي الحميات و تسجيل حالتي وفاة بمركز الخارجة (76- 67عاما). وحذرت المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أوالعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

كما ناشد المحافظ، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وكانت المحافظة أعلنت عن تعافى أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا وهي للطفل آسر محمد موسى وعمره ٤ شهور من مدينة موط بالداخلة وذلك بعد أن قضي فترة العزل داخل المستشفى برفقة والدته والتي نقلت العدوى له حيث تماثلت هي الأخرى للشفاء وخرجت من المستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد رشاد مدير إدارة مستشفى الداخلة العام ومتابعة اخصائي تمريض كعبه سعد صادق وأخصائي تمريض احمد عماد من طاقم تمريض المستشفى ورعاية الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.