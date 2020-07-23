اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد بفعل عمليات بيع فى شركات التكنولوجيا

الخميس، 23 يوليه 2020 10:21 م
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد بفعل عمليات بيع فى شركات التكنولوجيا أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا اليوم الخميس، مع نزوح المستثمرين عن أسهم شركات التكنولوجيا القيادية بسبب نتائج أعمال متباينة ومؤشرات متزايدة على تفاقم جائحة فيروس كورونا، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أعمق.

تسارع البيع بعد أن قالت مجموعة معنية بمتابعة ورصد قطاع التكنولوجيا إن أبل تواجه تحقيقات في عدد من الولايات بدعوى التضليل المحتمل للمستهلكين.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من واحد بالمئة، منهيا موجة صعود دامت لأربع جلسات بأكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في نحو أربعة أسابيع.

شملت الخسائر جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة، وكان لتراجع أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون.كوم أكبر الأثر.

وقال ستيفن ماسوكا، النائب الأول للرئيس لدى ويدبوش للأوراق المالية في سان فرانسيسكو، "كان ثمة تفاوت حقيقي بين النمو والقيمة وبدأ الفرق يتقلص.. وكانت هناك أيضا فجوة كبيرة بين الأسهم الصغيرة والكبيرة ونلاحظ تقلصها هي الأخرى".

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأربعة ملايين اليوم، بمتوسط إصابات جديدة يقترب من 2600 حالة في الساعة، بحسب بيانات جمعتها رويترز.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 353.64 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 26652.2 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 40.37 نقطة أو 1.23 بالمئة ليسجل 3235.65 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 244.71 نقطة أو 2.29 بالمئة إلى 10461.4


الاسهم الامريكيه

امريكا

كورونا

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

فيديو.. تفاصيل سقوط خلية إخوانية لفبركة الفيديوهات بالإسكندرية

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة