اعتقال 5 إسرائيليين فى اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرة تطالب نتنياهو يالرحيل

كتب- هاشم الفخراني

تظاهر آلاف الاسرائيليين امام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة للمطالبة برحيل نتنياهو ، ووقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين ، واعتقلت الشرطة 5 متظاهرين من المشاركين في التظاهرات.

وذكر موقع "والا" أنه تظاهر الالاف ضد رئيس الوزراء احتجاجا على سلوك الحكومة في أزمة فيروس كورونا ، في حين نظم انصار نتنياهو مظاهرة مؤيدة له في نفس المكان.

وقال نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن حكومته تجتهد في عدم الوصول إلى إغلاق عام، "إلا أنّه إن دعت الحاجة فسنصل اليه ، مضيفا خلال الإعلان عن تعيين منسّق مواجهة أزمة كورونا، بروفيسور روني غامزو، أن له "وظيفة واحدة بسيطة: وقف سلاسل الإصابات، ولأجل ذلك سيمنح كافة الصلاحيات .