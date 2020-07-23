اطمن على نفسك.. أمراض تكشف عنها المسحة الدموية

كتبت فاطمة خليل

المسحة الدموية عبارة عن اختبار دم يستخدم للبحث عن التشوهات في خلايا الدم، خلايا الدم الرئيسية الثلاث التي يركز عليها الاختبار هي: الخلايا الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والخلايا البيضاء ، التي تساعد جسمك على مكافحة الالتهابات والأمراض الالتهابية الأخرى والصفائح الدموية ، وهي مهمة لتخثر الدم، وفقاً لموقع "Healthline".

ويوفر الاختبار معلومات حول عدد وشكل هذه الخلايا، والتي يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص بعض اضطرابات الدم أو حالات طبية أخرى.

يمكن أن تؤثر الاختلافات في عدد أو شكل خلايا الدم الحمراء على كيفية انتقال الأكسجين في الدم وغالبًا ما تحدث هذه الاختلافات بسبب نقص المعادن أو الفيتامينات، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب الحالات الطبية الموروثة ، مثل فقر الدم المنجلي.

خلايا الدم البيضاء هي جزء لا يتجزأ من جهاز المناعة في جسمك ، وهي شبكة من الأنسجة والخلايا التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى. يمكن أن يشير وجود عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من خلايا الدم البيضاء إلى اضطراب في الدم. غالبًا ما تؤدي الاضطرابات التي تؤثر على هذه الخلايا إلى عدم قدرة الجسم على التخلص من العدوى أو مشاكل التهابية أخرى أو السيطرة عليها.

قد تكون التشوهات في شكل أو عدد خلايا الدم البيضاء علامات على وجود اضطراب في الصفائح الدموية وتؤثر اضطرابات الصفائح الدموية على قدرة الدم على التجلط ، مما قد يؤدي إلى نزيف مفرط أو طويل الأمد أو تخثر الدم. غالبًا ما تحدث عندما ينتج الجسم عددًا كبيرًا جدًا أو قليلًا من الصفائح الدموية.



مسحة الدم

لماذا يتم إجراء مسحة الدم؟



غالبًا ما يتم إجراء فحص لطاخة الدم لتشخيص الحالات التي تسبب:

-اليرقان غير المبرر

-فقر الدم غير المبرر (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء الطبيعية)

-كدمات غير طبيعية

-أعراض شبيهة بالإنفلونزا المستمرة

-فقدان الوزن المفاجئ

-عدوى غير متوقعة أو شديدة

-طفح جلدي أو جروح

-آلام العظام

نتائج المسحة الدموية



تعتبر المسحة الدموية طبيعية عندما يحتوي الدم على عدد كافٍ من الخلايا ويكون للخلايا مظهر طبيعي تعتبر المسحة الدموية غير طبيعية عندما يكون هناك خلل في حجم أو شكل أو لون أو عدد الخلايا في الدم، قد تختلف النتائج غير الطبيعية اعتمادًا على نوع خلية الدم المصابة.

تشمل اضطرابات خلايا الدم الحمراء ما يلي:

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو اضطراب لا ينتج فيه الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية بسبب نقص الحديد

-فقر الدم المنجلي ، مرض وراثي يحدث عندما يكون لخلايا الدم الحمراء شكل هلال غير طبيعي

-متلازمة انحلال الدم اليوريمية، والتي تحدث عادة بسبب عدوى في الجهاز الهضمي

-كثرة الكريات الحمراء ، وهو اضطراب يحدث عندما ينتج الجسم عددًا مفرطًا من خلايا الدم الحمراء

تشمل الاضطرابات المتعلقة بخلايا الدم البيضاء ما يلي:

-سرطان الدم الحاد أو المزمن ، وهو نوع من سرطان الدم

-سرطان الغدد الليمفاوية ، وهو شكل من أشكال السرطان يصيب جهاز المناعة

-فيروس نقص المناعة البشرية ، وهو فيروس يصيب خلايا الدم البيضاء

-عدوى فيروس التهاب الكبد C

-الالتهابات الطفيلية مثل الدودة الدبوسية

-الالتهابات الفطرية ، مثل داء المبيضات

-أمراض التكاثر اللمفاوي الأخرى ، بما في ذلك الورم النقوي المتعدد

تشمل الاضطرابات التي تؤثر على الصفائح الدموية ما يلي:

-اضطرابات التكاثر النقوي ، وهي مجموعة من الاضطرابات التي تؤدي إلى نمو خلايا الدم بشكل غير طبيعي في العظام