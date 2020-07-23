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إيران: نحمل أمريكا المسئولية حال تعرض طائرة الركاب لأى حادث خلال عودتها

الخميس، 23 يوليه 2020 11:11 م
إيران: نحمل أمريكا المسئولية حال تعرض طائرة الركاب لأى حادث خلال عودتها أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تحمل إيران الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية إذا وقع أي حادث لطائرة الركاب  في طريق عودتها لطهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، أن إيران ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بعد التحقيق في واقعة طائرة الركاب والمقاتلتين

وقال رئيس مطار بيروت فادي الحسن لرويترز، إن جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، وذلك بعدما اقتربت منها مقاتلة في المجال الجوي السوري اليوم الخميس، وأضاف أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

وفي وقت سابق قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء إن الطيار اضطر إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.


ايران

بيروت

مطار بيروت

طهران

امريكا

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