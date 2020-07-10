مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
ميعاد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 7:00
ميعاد صلاة العشاء 8:31
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:44
توقيت صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:11
توقيت صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
ميعاد صلاة المغرب 57: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:29 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:14 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:19
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:30 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:08
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 7:10 م
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 7:18 م
توقيت صلاة العشاء 8:38 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:35 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:04
توقيت صلاة الظهر 11:45 م
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 6:45
موعد صلاة العشاء 8:14 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
توقيت صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 4:18 م
توقيت صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:21
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28 م
توقيت صلاة المغرب 6:51 م
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م
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