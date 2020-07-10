مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:17 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

ميعاد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 7:00

ميعاد صلاة العشاء 8:31

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:17 ص

توقيت صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:44

توقيت صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:11

توقيت صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:33 م

ميعاد صلاة المغرب 57: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:29 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:14 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:19

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:30 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

توقيت صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:08



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:10 م

ميعاد صلاة العشاء 8:29 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

موعد صلاة المغرب 7:18 م

توقيت صلاة العشاء 8:38 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:35 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:04

توقيت صلاة الظهر 11:45 م

ميعاد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 6:45

موعد صلاة العشاء 8:14 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

توقيت صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:39 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:18 م

توقيت صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:21

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:28 م

توقيت صلاة المغرب 6:51 م

مواقيت صلاة العشاء 8:22 م