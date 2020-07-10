اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يوليه 2020 02:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 10 يوليه 2020 01:47 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 3:17   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:36 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:31 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:17 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 
 
موعد صلاة العصر 3:44 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:41 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:11 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 م 
 
موعد صلاة العصر 3:33 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 57: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:14 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 
 
موعد صلاة العصر 3:19 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:18 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:10 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:48 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:18 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:38 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:35 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:04 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 
 
موعد صلاة العشاء 8:14 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م 
 
موعد صلاة العصر 4:18 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:21 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 3:13 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:28 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:51 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة