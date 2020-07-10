اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يوليه 2020 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

الجمعة، 10 يوليه 2020 12:41 ص
المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام شارع السودان _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمده 3 أيام لإصلاح كابل كهرباء، وبدأت الٱعمال من الساعة 12 صباحا و حتي 5 صباحا بشكل يومى حتى الأحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمني، أنه فى اطار الإجراءات التي تتم بالتعاون، مع شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين .

وأضاف المصدر، أنه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه الخامسه صباحا ولمده ثلاث أيام من يوم الجمعه الموافق 10/7 وحتى يوم الاحد الموافق 12/7 دون تعطيل للحركة المرورية .

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذه قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركه المرورية .


مرور الجيزة

غلق شارع السودان

اخبار الحوادث

كابل كهرباء

امت الجيزة

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة