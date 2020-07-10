المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمده 3 أيام لإصلاح كابل كهرباء، وبدأت الٱعمال من الساعة 12 صباحا و حتي 5 صباحا بشكل يومى حتى الأحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمني، أنه فى اطار الإجراءات التي تتم بالتعاون، مع شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين .

وأضاف المصدر، أنه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه الخامسه صباحا ولمده ثلاث أيام من يوم الجمعه الموافق 10/7 وحتى يوم الاحد الموافق 12/7 دون تعطيل للحركة المرورية .

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذه قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركه المرورية .