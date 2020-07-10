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الأمم المتحدة تدعو لزيادة توريدات المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الجمعة، 10 يوليه 2020 02:30 ص
الأمم المتحدة تدعو لزيادة توريدات المساعدات الإنسانية إلى سوريا مساعدات
أ ش أ

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دعت الأمم المتحدة لزيادة توريدات المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وذلك على خلفية الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول معبرى باب الهوة وباب السلام على الحدود التركية،وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين اليوم بحسب " روسيا اليوم" "نحن نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تنقل عبر الحدود، وليس إلى تقليصها"،ويأتي ذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار حول تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية – التركية، فيما رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي القاضي بإبقاء معبر واحد فقط.

يذكر أن سريان الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ينتهي يوم الجمعة 10 يوليو.


مساعدات

سوريا

الأمم المتحدة

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