اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يوليه 2020 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بالأوقاف غدا

الجمعة، 10 يوليه 2020 02:00 ص
إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بالأوقاف غدا وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة الأوقاف غدا السبت إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف (مهندس اتصالات - مهندس مدنى - محاسبين) بنظام الأجر مقابل العمل، ومن الموارد الذاتية للوزارة وفق احتياجاتها الفعلية.

وقالت وزارة الأوقاف فى تصريحات سابقة، إنه على المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف ويرغبون فى العمل بالأوقاف : مهندس اتصالات - مهندس مدنى - محاسبين ، بنظام الأجر مقابل العمل ، من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلومة أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز الحضور للمقابلة الشخصية.

 

وقسمت الوزارة المتقدمين لعدد من المجموعات نشرتها عبر موقعها الإلكترونى على أن يتم نشر باقى المجموعات والتخصصات من المتقدمين ومواعيد المقابلات تباعا على مدار أسبوعين أو ثلاثة .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق عن موعد عقد الاختبار التحريرى للتصفية فى مسابقة اللغة العربية، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل، فى مسجد النور بالعباسية الساعة 10 صباحًا ، وذلك للراغبين ممن لهم حق دخول الاختبار، حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الالكترونى أسماء المشاركين فى المسابقة من غير المسجلين ببرنامج الـ (100) عالم، مؤكدة أن الامتحان سيكون عبارة عن جزأين، الأول 60% من الأسئلة من الثلاثين سؤالا التى تم المشاركة بها ، والثانى 40% من الثقافة اللغوية العامة .


وزارة الأوقاف

وظائف الأوقاف

اخبار الأوقاف

الأوقاف

موقع وزارة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: التطاول على شرفاء الوطن أحياء أو بين يدى الله خيانة للوطن

الإثنين، 06 يوليه 2020 10:40 م

الأزهر والكنيسة تنعيان الفريق العصار: رمزا مضيئا للعسكرية المصرية.. مفتى الجمهورية: قدم الكثير من الإنجازات من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.. وزير الأوقاف: ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه حريصا على إقامة فرائضه

الإثنين، 06 يوليه 2020 09:58 م

وزير الأوقاف ينعى وفاة العصار: "كان متفانيًا فى خدمة وطنه"

الإثنين، 06 يوليه 2020 08:36 م

وزير الأوقاف ينعى الفريق العصار :عرفته وطنيا شريفا محبا لوطنه

الإثنين، 06 يوليه 2020 08:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة