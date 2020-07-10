إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بالأوقاف غدا

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف غدا السبت إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف (مهندس اتصالات - مهندس مدنى - محاسبين) بنظام الأجر مقابل العمل، ومن الموارد الذاتية للوزارة وفق احتياجاتها الفعلية.

وقالت وزارة الأوقاف فى تصريحات سابقة، إنه على المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف ويرغبون فى العمل بالأوقاف : مهندس اتصالات - مهندس مدنى - محاسبين ، بنظام الأجر مقابل العمل ، من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلومة أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز الحضور للمقابلة الشخصية.

وقسمت الوزارة المتقدمين لعدد من المجموعات نشرتها عبر موقعها الإلكترونى على أن يتم نشر باقى المجموعات والتخصصات من المتقدمين ومواعيد المقابلات تباعا على مدار أسبوعين أو ثلاثة .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق عن موعد عقد الاختبار التحريرى للتصفية فى مسابقة اللغة العربية، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل، فى مسجد النور بالعباسية الساعة 10 صباحًا ، وذلك للراغبين ممن لهم حق دخول الاختبار، حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الالكترونى أسماء المشاركين فى المسابقة من غير المسجلين ببرنامج الـ (100) عالم، مؤكدة أن الامتحان سيكون عبارة عن جزأين، الأول 60% من الأسئلة من الثلاثين سؤالا التى تم المشاركة بها ، والثانى 40% من الثقافة اللغوية العامة .