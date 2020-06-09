اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:08 م
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87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:56 م
87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تناول المؤتمر الصحفى الهام لوزير الكهرباء والذى أكد خلاله أن الدولة تتحمل 87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.

 

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

«شاكر» يشيد بمبادرة «اليوم السابع» لتلقى الشكاوى ويعلن الأسعار الجديدة.. الدولة تتحمل

87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.. 1ـ من صفر حتى 50 كيلو وات 38 قرشا بدلا من 30 قرشا.. 2 - من 51 حتى 100 كيلو وات 48 قرشا بدلا 40 قرشا.. 3 - من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا.. 4 - من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا.. 5 - من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا بدلا من 100 قرش.. 6 - من651 إلى 1000 كليو وات 140 قرشا.. 7 - من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.. 8 - من صفر لأكثر من 1000 145 قرشا

 

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مد خطة ترشيد دعم الكهرباء 3 سنوات بأمر الرئيس.. محمد شاكر يعلن شرائح الأسعار الجديدة.. زيادة 19.1% والدولة تتحمل 87 مليار جنيه.. دعما خلال السنوات الخمس المقبلة.. الوزير يشيد بمبادرة «اليوم السابع» لتلقى شكاوى المواطنين.. ويؤكد: سنستمر فى تحصيل رسوم النظافة على الفواتير لمدة سنة واحد

 

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