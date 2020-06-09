5 بوابات تعقيم الكترونية تبرع بها رجال لمحافظة الغربية.. صور

أعلن محافظ الغربية عن تبرع أحد رجال الأعمال بـ 5 بوابات تعقيم الكترونية للمحافظة، وقال محافظ الغربية، في بيان له أن هذه البوابات جارى توزيعها على مبنى التأمينات والمعاشات بشارع سعيد، ومكتب البريد الرئيسي، ومستشفي المنشاوي العام ، ومسجد سيدي أحمد البدوي ، ومسجد الشيخه صباح.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لاجراء امتحانات الثانوية العامة.
وشدد محافظ الغربية، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة كافة المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها علي مسافات متباعدة ، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطري لإتمام عمليه التعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.
وأفا وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعداد غرفه عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتي تعمل علي مدار ال 24 ساعة .
وأضاف أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين.
بوابات تعقيم الكترونية تبرع للمحافظة (1)
بوابات تعقيم الكترونية تبرع للمحافظة (2)
بوابات تعقيم الكترونية تبرع للمحافظة (3)
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