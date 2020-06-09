4 وفيات و 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليمن خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، 4 وفيات بالفيروس و24 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 524 بينها 127 وفاة.

فى غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ثلاث محافظات، وذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، فى بلاغها اليومى حول مستجدات الوباء، أن الحالات الجديدة توزعت على حالتين فى عدن، وخمس إصابات فى كل من لحج وتعز.

وفى وقت سابق، على الرغم من التفشي السريع لفيروس كورونا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن، إلا أن هاجساً آخر برز على السطح وهو انتشار الكوليرا بشكل مستفحل وضحاياه حتى الآن 150 ألف شخص.، فاليمن ما بين ويلات الحرب وما بين كارثة صحية، فبينما تتوجه أنظار العالم إلى فيروس كورونا، لا تزال الكوليرا تقف بالمرصاد لليمنيين.

فقد سجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، نحو 150 ألف إصابة خلال 5 أشهر فقط، فيما سجل وفاة قرابة 2500 شخص الشريحة الأكبر منهم أطفال.

ليست الأوبئة وحدها ما تهدد حياة سكان تلك المناطق، فالكارثة الصحية تلك تتفاقم مع انهيار الأنظمة الصحية، وشح الإمدادات الطبية التي تعود أسبابها إلى ممارسات الحوثيين التخريبية، التي طالت القطاع الصحي، من تدمير المنشآت وسلب ونهب المساعدات الإنسانية، واستغلالها لتغذية المجهود الحربي للميليشيات.