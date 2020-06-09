18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

كتب أحمد مصطفى

أعلنت وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء عن تسيير جسر جوى لعودة 3 آلاف مصرى عالق بقطر عن طريق إحدى شركات الطيران.

وقالت الوزارة سيتم تشغيل حوالي 18 رحلة استثنائية بواسطة مصر للطيران واير كايرو من مسقط ( سلطنة عمان ) إلى القاهره لنقل حوالي 3000 راكب من العالقين المصريين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحه الي مسقط وذلك بداية من 13 يونيو الجارى.

وقالت الوزارة أن العائدين مسجلين ضمن كشوف موجودة بوزارة الخارجية وسيتم التواصل معهم لاستخراج تذاكر السفر الخاصة بهم.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .