13 هدفا وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان.. تعرف عليهم

كتب محمد صبحى

مع إعلان جامعة حلوان، إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة، يرصد " اليوم السابع " أبرز الأهداف المحورية وراء إنشائه.

1 - يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء

2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي.

3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة.

4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة.

5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة

6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا.

7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.

8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي.

9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة.

10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة.

11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة.

12 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات.

13 - تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.





مع إعلان جامعة حلوان انشاء مجمع الابداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة ، يرصد " اليوم السابع " إبرز الأهداف المحورية وراء إنشاءه فى النقاط التالية :

1 - يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء

2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي.

3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة.

4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة.

5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة

6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا.

7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.

8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي.

9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة.

10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة.

11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة.

11 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات.

12 - تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.



