اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

13 هدفا وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:11 ص
13 هدفا وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان.. تعرف عليهم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع إعلان جامعة حلوان، إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة، يرصد " اليوم السابع " أبرز الأهداف المحورية وراء إنشائه.

 
1 -   يهدف إلى  النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان  ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء
 
2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا  لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي.
 
3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة.
 
4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة.
 
5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة
 
 6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا.
 
7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.
 
8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي.
 
9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة.
 
 10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة.
 
11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة.
 
12 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات.
 
13 -  تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.
 
 

 
 
 
 
مع إعلان جامعة حلوان انشاء مجمع الابداع والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة ، يرصد " اليوم السابع " إبرز الأهداف المحورية وراء إنشاءه فى النقاط التالية :
 
1 -   يهدف إلى  النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان  ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء
 
2 - إنشاء المجمع يأتي استمرارًا  لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي.
 
3 - ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة.
 
4 - دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة.
 
5 - تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة
 
 6 - دعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا.
 
7 - يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.
8 - اقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي.
 
9 -توفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة.
 
 10 - وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة.
 
11 - يعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة.
 
11 - تعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات.
 
12 -  تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.
 
 

 

اخبار مصر

اخبار اليوم

حلوان

جامعة حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة