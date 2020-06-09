وول ستريت تفتح منخفضة مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ ينتاب الحذر المستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يقدم وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لأعلى مستوى على الإطلاق.