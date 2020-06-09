وليد مكرم مديراً لـ"مركز تكنولوجيا المعلومات" بجامعة المنيا

المنيا حسن عبد الغفار

أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا قراراً بتكليف الدكتور وليد مكرم محمد المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا للقيام بعمل مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن كليات جامعة المنيا العشرين تواصل تلقي الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل إلكترونيًا، والتي بدأت من أول يونيو الحالي، كبديل لتقييم الطلاب بالمقررات الدراسية التي درسوها، ووفقاً للضوابط الاسترشادية التي أقرها مجلس الجامعة، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن الخطط والضوابط والإجراءات المستقبلية لنظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020؛ لانضباط العملية التعليمية في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى انتظام عملية تلقي الكليات البحوث من الطلاب إلكترونيًا، عبر البريد الإلكتروني لأساتذة المادة المُعلن عنه بمنصة المقررات الإلكترونية علي موقع الجامعة، وكذلك المُعلن علي الاستمارة البحثية بكل مقرر، تمهيدًا لحصر الطلاب والبدء في عملية التصحيح، وإعلان النتائج، مؤكداً أن معظم الفرق الدراسية قد انتهي طلابها من إرسال أبحاثهم، ومن المقرر استمرار الكليات لتلقي الرسائل البحثية لطلابها حتي 15 يونيو الجاري.