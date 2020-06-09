وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %

كتب لؤى على

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هى 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وأوضح أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

كما استعرض، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهرى، موضحا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائى 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادى 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوى 97.092% وبإجمالى عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهرى.