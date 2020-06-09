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وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:37 م
وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 % جانب من إعلان النتيجة سنوات النقل بالأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هى 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.
 
وأوضح أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر،  99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).
 
كما استعرض، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهرى، موضحا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائى 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادى 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوى  97.092% وبإجمالى عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهرى.

بوابة الازهر الالكترونية

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نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

بوابة الازهر

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