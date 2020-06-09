اليوم السابع
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وكيل الأزهر: من 60 لـ 100 طالب داخل مقر اللجنة و 12 طالب بحجرة امتحان الثانوية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:36 م
وكيل الأزهر: من 60 لـ 100 طالب داخل مقر اللجنة و 12 طالب بحجرة امتحان الثانوية الشيخ صالح عباس وكيل الازهر
كتب لؤى على

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كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الازهر الشريف، أن قواعد الرأفة متبعة وعلى طلاب الثانوية الأزهرية الاطمئنان جميعا، موضحا أنه سيكون داخل كل لجنة طبيب يتعامل مع أى طالب لديه شكوى صحية وهناك تعاون كامل مع كافة مديريات الصحة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس للإدارة المركزية للامتحانات، عدد اللجان 635 لجنة على مستوى الجمهورية عدد الطالب داخل كل لجنة من 60 إلى 100 طالبة وداخل كل حجرة لا يتجاوز 12 طالب ولا يوجد حتى الان اى طالب تقدموا بأعذار عن أدء امتحانات الثانوية الازهرية.

وتابع أن جدول امتحانات الثانوية الازهرية تم وضعها ليمتحن الطالب مادة واحدة فقط فى اليوم ، لافتا إلى استمرار امتحان الشفوى وسيكون كل طالب واحد فى لجنة الشفوى ، موضحا أن امتحان الشفوى الكترونى.


وكيل الازهر

صالح عباس

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

اخبار مصر

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