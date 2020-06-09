اليوم السابع
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وكيل الأزهر: المتقدمين لامتحانات الثانوية 128495 طالب ولم يعتذر أحد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:44 م
وكيل الأزهر: المتقدمين لامتحانات الثانوية 128495 طالب ولم يعتذر أحد جانب من المؤتمر الصحفى
كتب لؤى على

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أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى128495 طالبا 2019/2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
 
وأوضح الشيخ صالح عباس، أن عدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أى اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.
 
وكان قد أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية ، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هى  99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.
 
وأوضح أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر،  99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).
 
كما استعرض، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائي 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي  97.092% وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.

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