اليوم السابع
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وكيل الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس وبعيدة عن الألغاز

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:28 م
وكيل الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس وبعيدة عن الألغاز جانب من المؤتمر
كتب لؤى على

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قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسى حتى تاريخ 15 مارس2020.
 
وأكد وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه قد تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب فى اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الأسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن هذا العام، ولأول مرة على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من آداء امتحان المادة، كما تم مضاعفة عدد مراكز التصحيح، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين فى الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.
 
وكان قد كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
 
وأشار وكيل الأزهر خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، إلى أنه تم توفير كافة وسائل التعقيم والتطهير بكل لجنة، بجانب توزيع كمامات والقفازات على كافة العناصر الموجودة داخل اللجنة، بجانب تعقيم وتطهير ورق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها إلى اللجنة.
 
وأضاف أن الأزهر حريص كل الحرص على صحة طلابه، ويسعى لتوفير كافة وسائل الحماية لهم، لافتا إلى أن عدد اللجان لامتحانات الثانوية هى 635 لجنة عدد الطلاب داخل كل لجنة ما بين 60 إلى 300 وادخل الحجرة الفرعية 12 طالب.
 
وأوضح أن الإجراءات تتمثل فى وجود 12 طالبا فى كل لجنة و2 ملاحظين، وقياس درجة حرارة الطلاب والعاملين باللجان "رئيس ومساعدين" على باب المعهد قبل دخول اللجنة،و وجود مسافة متر ونصف بين كل طالب داخل اللجان، واستبعاد اللجان التي لا توجد بها أماكن تهوية،ودخول الطلاب للجان مقسمين على مجموعات وفقًا للجداول التي تم إرسالها للطلاب، ومراعاة عدم حدوث أي تكدسات، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب وغيرها مثل الأقلام دون تطهيرها باستخدام المطهرات، وعدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو السعال، ويحدد له امتحان في وقت لاحق- التزام الطلاب بارتداء الكمامات قبل وبعد اللجان وحتى العودة للمنزل، واستخدام المطهرات.
 

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