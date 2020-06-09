وقف ضخ المياه عن مدينة سفاجا بسبب عطل مفاجأ بالخط المغذى من محافظة قنا

وأضاف مركز عمليات ديوان عام محافظة البحر الأحمر في بيان له، أنه من المقرر استئناف ضخ المياه لمدينة سفاجا غدا الأربعاء عقب انتهاء فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر بالتنسيق مع شركة قنا للأصلاح العطل واعادة الضخ مرة اخري .

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن إحلال وتجديد محطة مياه الدهار بمدينة الغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه، حيث تفقد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة الدهار .

وأكد رئيس شركة المياه خلال تفقده محطة الدهار، أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى حيث يتم تنفيذ المحطة طبقا للمواصفات القياسية.

وأشار عيسى إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية إلى 125 مليون جنيه شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالى.