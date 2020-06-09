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وفاة فنى أشعة بمستشفى جامعة الزقازيق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:26 م
وفاة فنى أشعة بمستشفى جامعة الزقازيق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بهاء همام فنى الأشعه
الشرقية - إيمان مهنى

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نعت نقابة العلوم الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف النقيب جمال السيد، فنى الأشعة بمستشفيات جامعة الزقازيق متأثرا بإصابته فيروس كورونا، الذى تعرض لها خلال عمله.

 

وقال البيان: " تنعى نقابة العلوم الصحيه بالشرقيه الزميل/ بهاء همام فنى الأشعة بمستشفيات جامعة الزقازيق شهيد الكورونا ربنا يلهم أهله وذويه الصبر".

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.


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