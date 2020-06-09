اليوم السابع
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وزير صحة النمسا يوصى بتخفيف إجراءات الحجر الصحى على دور رعاية المسنين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:28 م
وزير صحة النمسا يوصى بتخفيف إجراءات الحجر الصحى على دور رعاية المسنين الحجر الصحى بالنمسا
كتبت: هناء أبو العز

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أوصى ردوي أنشوبر وزير الصحة النمساوي، بعودة الاجراءات الطبيعية إلى دور المسنين، والسماح للأبناء بزيارة عائلاتهم المتواجدة بدور الرعاية.

وقال أنشوبر، إن  هذه الخطوة مدعومة من قبل العديد من الخبراء،  وأنها تهدف إلى عودة الحياة الطبيعية قدر الإمكان، مع إعطاء المقاطعات صلاحية إتخاذ إجراءات احترازية بناءاً على التقييمات الفردية.

 وسيستطيع الأطفال مرافقة آبائهم في الزيارات، ولن يكون التسجيل المسبق مطلوباً للزيارة، وستظل التوصيات العامة للحماية من فيروس كوفيد-19 فعّالة، كمعايير النظافة العامة ومسافات التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن متر واحد، والغسيل المتكرر والدقيق لليدين وتجنب المصافحة والعناق.

ويشكل المقيمين في دور رعاية المسنين ما مجموعه ثلث ضحايا  وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فمن أصل 646 حالة وفاة، كان هناك 222 مسناً مقيماً في دور الرعاية.

وكانت الزيارات ممنوعة حتى بداية مايو الماضي، منذ بداية مايو سُمح بالزيارات وفق شروط صارمة.

 

 

 


النمسا

كورونا

الصحة

الحجر الصحى

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