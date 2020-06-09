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وزير صحة النمسا: ارتداء الكمامات فى التظاهرات ضرورة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:45 م
وزير صحة النمسا: ارتداء الكمامات فى التظاهرات ضرورة لمواجهة كورونا مظاهرات ضد برلين
كتبت: هناء أبو العز

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قرر وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، فرض ارتداء الكمامة على المواطنين خلال التظاهرات والتجمعات الكبيرة في المستقبل، في إطار الحفاظ على الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
 
وقال أنشوبير، في تصريحات اليوم، إنه من الضروري ضمان الحماية من الوباء خلال المسيرات والمظاهرات في البلاد، بسبب صعوبة الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة في هذه المناسبات.
الحكومة النمساوية
 
وأضاف وزير الصحة، أن المظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية كانت تمثل موقفا إيجابيا لا تعارضه الحكومة، لافتا إلى أنه ما يقرب من ثلثي المشاركين فقط وضعوا الكمامات طواعية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل بشأن كيفية الجمع بين الحق الأساسي في التظاهر والحق في حماية صحة الإنسان في المستقبل.
 

مظاهرات ضد العنصرية

النمسا

كورونا

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