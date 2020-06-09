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وزير الكهرباء: 22 مليار جنيه دعم الصناعة خلال 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:52 ص
وزير الكهرباء: 22 مليار جنيه دعم الصناعة خلال 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكداً أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات جديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه.

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.


أسعار الكهرباء 2020

فاتورة الكهرباء2020

أسعار الكهرباء الجديدة 2020

شرائح الكهرباء الجديد

أسعار شرائح الكهرباء

أسعار الكهرباء في مصر

أسعار الكهرباء الجديدة

فاتورة الكهرباء الجديدة

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