اليوم السابع
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وزير الكهرباء: رفع قدرة خط الربط مع السودان لـ 240 ميجا وات خلال عام ونصف

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:32 ص
وزير الكهرباء: رفع قدرة خط الربط مع السودان لـ 240 ميجا وات خلال عام ونصف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ240 ميجا وات خلال عام ونصف من الآن، موكداً أنه تم التعاقد مع مصنعى بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن مصر حريصة على تلبية احتياجات الاشقاء بالسودان من الكهرباء بأعلى جودة و أكثر كفاءة.

وأشار الوزير إلى أن عدد محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت ستصل نهاية العام إلى 49 محطة و كانت فى السابق 18 محطة محولات فقط و هو ما كان يتسبب فى ضعف الجهد وعدم كفاءة الشبكة ببعض المحافظات.

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.


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