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وزير الكهرباء: جارى الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:18 ص
وزير الكهرباء: جارى الانتهاء من تصميمات المحطة النووية فى الضبعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات  التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها ، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى و يعمل حالياً بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، و ذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.

و حرصت الوزارة على  اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى و سائل الاعلام و قيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى ، و التزم جميع مندوبى وسائل الاعلام المرئية و المقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة ، كما تم  قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي و بعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات و القفزات.

وتم ترتيب القاعة الخاصة بالموتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن متر ، و تخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجوة فى إطار الالتزام بالمسافات الأمنة التى حددتها وزارة الصحة و السكان.


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