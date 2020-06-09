اليوم السابع
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وزير الكهرباء: تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:20 ص
وزير الكهرباء: تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء التى يتم إضافتها على إجمالى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بعد إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التى لم تشهد أى زيادة عن العام الماضى حسب استهلاك كل شريحة وفقاً للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو القادم.

-  وفيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).

- وتبلغ قيمة مقابل خدمة العملاء للقطاع التجارى كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (5 جنيهات).

2- الشريحة الثانية  من 101 إلى  250  كيلو وات ( 15 جنيها).

3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600  كيلو وات (20 جنيها).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (25 جنيها).

5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات ( 40 جنيها)

6- المقرؤ بصفر (9 جنيهات)


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