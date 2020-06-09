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وزير الكهرباء: أعترف بشكاوى المواطنين من الفواتير و "القراءة الموحد" يحل الأزمة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:37 ص
وزير الكهرباء: أعترف بشكاوى المواطنين من الفواتير و "القراءة الموحد" يحل الأزمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أنه معترف بمشاكل فواتير الكهرباء التى تتلقاه الوزارة من كافة الجهات المختلفة ومعظمها يكون المشترك على حق، موكداً أن برنامج القراءة الموحد سيحل أزمة الفواتير الخاطئة.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن القراءة الموحد لن يقضى عليها تماما وإنما سيساهم فى حلها بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن شركة شعاع التى تقوم بتسجيل القراءة تقوم بتصوير العداد وإرسال الصورة لشركات الكهرباء ونسخة منها للوزارة لضمان وجود نسخ من قراءات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه.

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، و ذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اسعار الكهرباء الجديدة

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