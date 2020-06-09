وزير الدفاع السودانى يشيد بالتقدم فى ملف الترتيبات الأمنية بمفاوضات السلام

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أشاد وزير الدفاع السودانى اللواء الركن يس إبراهيم يس، بالتقدم المحرز فى ملف الترتيبات الأمنية فى مفاوضات السلام مع قادة الحركات المسلحة.

والتقى وزير الدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وفد التفاوض الحكومى للترتيبات الأمنية فى مفاوضات السلام، ضمن لقاءاته الدورية للتعرف على ملف السلام.



وحيا وزير الدفاع جهود الوساطة التى تبذلها دولة جنوب السودان ورئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس لجنة الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، ونائبه ضيو مطوك، وأعضاء اللجنة وحكومة وشعب جنوب السودان، كما حيا قادة الحركات المسلحة على جهودهم وتفهمهم وإصرارهم على الوصول إلى سلام شامل فى أقرب وقت.



من جانبه، قدم رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الفريق ركن مهندس خالد عابدين الشامي، خلال اللقاء، عرضا شاملا لوزير الدفاع السودانى احتوى على القضايا المطروحة فى ملف الترتيبات الأمنية فى مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ومسار دارفور (غرب السودان)، ووجهة نظر الحكومة فيها.



فى غضون ذلك، تواصلت اليوم محادثات السلام بين وفد الحكومة برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين ووفد الحركات المسلحة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور بإشراف الوساطة من دولة جنوب السودان.



وبحث الطرفان عددا من البنود المتصلة بالترتيبات الأمنية، وستتواصل الجلسات حتى يتم التوصل إلى اتفاق حولها فى الوقت المحدد من قبل الوساطة.