وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء العمارات الجارى تنفيذها لأهالى سن العجوز

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء 104 عمارات سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث، بمنطقة حديقة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية تنفيذ هذا المشروع، والذي سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة، لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التى يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالى منطقة سن العجوز.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وبالوحدات السكنية التى يجرى تشطيبها داخلياً، حيث وجه الوزير بالإسراع بمعدلات التنفيذ على أعلى مستوى من التشطيبات، من أجل إتاحة وحدات سكنية تليق بأهالينا فى المناطق غير الآمنة التى يجرى تطويرها بمحافظة الجيزة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل للموقف التنفيذي للمشروع، والمراحل الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل، من المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موجهاً بتنفيذ مجمع خدمات بالمشروع من أجل توفير مجتمع متكامل، يضم السكن والخدمات التى يحتاج إليها المواطنون.

كان المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد أن نسبة تنفيذ 6288 وحدة سكنية (262 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 50%، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع بالمشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية وغير ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أن العنصر البشري هو الأهم، وإلى استمرار العمل بجهد كامل لخدمة المواطنين بالمدينة، وبما يتناسب جنباً إلى جنب مع الحفاظ على صحة العاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.