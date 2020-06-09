وزيرة الصحة والسكان تجدد لوكيل كفر الشيخ لمدة عام

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 376 بتاريخ ، 9 يونيو الجاري، بتجديد تكليف الدكتورة سوسن محمد زكريا سلام، أخصائي أول طب بشري، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لمدة عام.

يذكر أن وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ، صدر قرار لها قرارًا من من وزيرة الصحة في 10 ديسمبر 2019، بتكليفها وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالغربية، وشغلت من قبل مهام مدير إدارة صحة ثان طنطا، وجرى تكليفها بإدارة شؤون الإدارة طنطا أول ،وحقتت «سلام» نجاحًا كبيرًا في تصدر المحافظة لقائمة المحافظات الأعلى في نسبة الفحوصات اللازمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف على فيروس «سي» والأمراض الغير سارية «100 مليون صحة»، قبل أن تساهم بصورة كبيرة وفاعلة في الإجراءات التي تتخذها المديرية لمواجهة فيروس «كورونا» المُستجد بكفر الشيخ، والحد من انتشاره.