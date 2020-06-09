اليوم السابع
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عن دور الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة

وزيرة التخطيط متحدثًا رئيسًا فى ندوة "للغرفة الألمانية العربية"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:45 ص
وزيرة التخطيط متحدثًا رئيسًا فى ندوة "للغرفة الألمانية العربية" الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد حمادة

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تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية. 
 
وتضم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.
 
وتأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
 
ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، وممع اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها. ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.
 
 

وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط

أخبار اقتصاد

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