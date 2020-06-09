اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرا الشباب والإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثون إنشاء المدينة الرياضية الجديدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:41 م
وزيرا الشباب والإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثون إنشاء المدينة الرياضية الجديدة وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، والجهات الاستشارية، والنائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، البدء في إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد، الواقعة بشرق بورسعيد، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على أن تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية، ولتصبح جزءا من مدينة سلام بورسعيد، التي تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التي تشهدها المدينة الباسلة، لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمي والعمراني الذي تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء في إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا، بطاقة استيعابية تسع 12 ألف متفرج، وسيتم تنفيذه وفقًا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية، بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات.

وفي ضوء التنسيق الذي يجرى مع مختلف الجهات المعنية، أجرى الدكتور أشرف صبحي، ومعه اللواء عادل الغضبان، اتصالا هاتفيا مع المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم الاتفاق على اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة، ووفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

وبإضافة تلك المنشأت، تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعماري والمدن الجديدة التي تنشأ بتكليف، ووفقاً لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.

54c2338e-0046-4b4b-a2e0-549856febb3a
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد مع وزير الإسكان

f212932a-7bb2-4d4b-9ff6-a818337082a7
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد
 

وزير الرياضه

بورسعيد

محافظ بورسعيد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غداً.. وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية بحي الأسمرات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:22 م

700 مليون جنيه للمنشآت الشبابية منها تطوير17مركز بالقرى الأكثر احتياجاوإنشاء25مركز أخر وتعميق المشاركة السياسية لـ250ألف شاب بـ22.7 مليون جنية واستكمال المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:26 ص

وزارة الشباب تطلق مسابقة لتصميم لوجو المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية

الأحد، 31 مايو 2020 03:20 م

شاهد.. أول ظهور للاعبى برشلونة فى المدينة الرياضية منذ 54 يوما

الأربعاء، 06 مايو 2020 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة