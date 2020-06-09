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وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:15 ص
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل. 

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عبر موقعها، أمسالأحد، عن تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الكلي للإصابات فى البلاد إلى 5252، بينما سجلت الوفيات 25 حالة، وتعافى 9468 مصابا بعد تماثلهم للشفاء.

وتقدم عدد من النواب بالبحرين ، باقتراح برغبة لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر إضافية لتمتد حتى سبتمبر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». صرح بذلك النائب د. عبدالله الذوادي وفق  صحيفة "أخبار الخليج" ، مضيفا  إن مملكة البحرين تمر أسوة بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء جائحة كورونا، ما يحتم تضافر الجهود الوطنية للحد من آثارها السلبية على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين، كما تقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة كورونا، والعمل على وضع الخطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.

ولفت النائب ، إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات استباقية على كل الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، منها التوجيه الملكي السامي للملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص  17 مارس  الماضى.

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