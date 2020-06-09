وحدة سكان قنا تشارك باجتماع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".. صور

قنا وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن وحدة السكان بمحافظة قنا شاركت فى الاجتماع التعريفى بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10 محافظات شاركت بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والدكتورة دولت شعراوى مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشاركة الأستاذ رمضان الصغير مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات المشاركة.

وتضمن الاجتماع عرض تعريفى وتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة وما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة فى هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن عرض رؤية المشروع التى تركزت على إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى محلياً بشكل تشاركى تكاملى مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات وتحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكانى ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدنى والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما .

كما تضمن الاجتماع شرحا من الدكتور محمد حجازى والدكتورة فاطمة الزهراء جيل والدكتورة دولت شعراوى بالإضافة إلى مناقشات عامة عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التى تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان.







