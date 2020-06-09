اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:30 م
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هالة السعيد تبرز مشاركتها فى ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:07 م
هالة السعيد تبرز مشاركتها فى ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة هاله السعيد
كتب خالد إبراهيم

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أبرزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جانبا من مشاركتها فى ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، من خلال مجموعة من الصور، نشرتهم عبر حسابها على "إنستجرام"، علقت الوزيرة هالة السعيد على الصور قائلة: "خلال مشاركتى كمتحدث رئيس فى ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور 100 من شركات القطاع الخاص، حيث قمت باستعراض ومناقشة جهود الدولة المصرية وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت تحليلًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية فى ظل أزمة فيروس كورونا"

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

وقالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية حرصت منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19" على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنبًا إلى جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وذلك من خلال حزمة إجراءات فى القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة، مثل السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي يلعب دورا مهما خلال تلك المرحلة.

الدكتورة هاله السعيد
الدكتورة هاله السعيد

 

هاله السعيد
هاله السعيد

وتابعت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعة أن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيء في معظم القطاعات، مشيرة إلى أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرًا شديدًا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.

 

 


هاله السعيد

ندوة الغرفة الألمانية العربية

الصناعة والتجارة

وزيرة التخطيط

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