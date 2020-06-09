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ننفرد بأول صور لبلازما المتعافين من كورونا داخل معامل بنوك الدم القومية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:40 م
ننفرد بأول صور لبلازما المتعافين من كورونا داخل معامل بنوك الدم القومية صور بلازما المتعافين من كورونا
كتب وليد عبد السلام

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ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صور لـ"قرب بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، لبدء حقنها في الحالات الحرجة التي لم تصل لمرحلة وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

ويشار إلى أن البلازما هي أكبر مكون في الدم، حيث تشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات.

الغرض الأساسي من البلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، كما تحتوي البلازما البشرية أيضًا على مكونات مهمة، مثل الجلوبولين المناعي (الأجسام المضادة)، وعوامل التخثر، وبروتينات الألبومين والفيبرينوجين، وعند التبرع بالدم، يمكن عزل هذه المكونات الحيوية عن البلازما الخاصة بك وتركيزها في منتجات مختلفة.

وعندما يصاب الشخص بجراثيم أو فيروسات معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين، وتحديداً البلازما وهي الجزء السائل من الدم لشهور وحتى لسنوات.

وفي بيان رسمى صادر من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على موقعها الرسمى قالت عن البلازما: " يتضمن أحد العلاجات الاستقصائية التي يتم استكشافها لـ COVID-19 استخدام بلازما النقاهة، التي تم جمعها من المرضى المتعافين، حيث تحتوى البلازما على أجسام مضادة لفيروس كورونا  فعالة ضد العدوى.

وأضاف البيان :على الرغم من أن البلازما النقاهة واعدة ، إلا أنها لم تثبت فعاليتها في كل مرض تمت دراسته،  لذلك من المهم أن تحدد من خلال التجارب السريرية، قبل إعطاء بلازما النقاهة بشكل روتيني للمرضى الذين يعانون من COVID-19 ، وعلى الرغم من أنها آمنة وفعالة ، إلا أنه يتطلب الأمر الدراسة"

وأكد البيان بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية العامة التي يسببها سرعة تفشى فيروس كورونا المستجد ، ، تسهل إدارة الغذاء والدواء الوصول إلى بلازما المتعافين، لاستخدامها  في المرضى الذين يعانون من عدوى خطيرة أو مهددة الحياة على الفور بسبب فيروس كورنا، و هذا لا يشمل استخدام بلازما COVID-19 النقاهة للوقاية من العدوى".

بلازما المتعافين (1)
بلازما المتعافين (1)

 

بلازما المتعافين (2)
بلازما المتعافين (2)

 

بلازما المتعافين (3)
بلازما المتعافين (3)

 

بلازما المتعافين (4)
بلازما المتعافين (4)

 

بلازما المتعافين (5)
بلازما المتعافين (5)

 

بلازما المتعافين (6)
بلازما المتعافين (6)

 

بلازما المتعافين (7)
بلازما المتعافين (7)

 

بلازما المتعافين (8)
بلازما المتعافين (8)

 

بلازما المتعافين (9)
بلازما المتعافين (9)

 

بلازما المتعافين (10)
بلازما المتعافين (10)

 

بلازما المتعافين (11)
بلازما المتعافين (11)

 

بلازما المتعافين (12)
بلازما المتعافين (12)

 

بلازما المتعافين (13)
بلازما المتعافين (13)

 

بلازما المتعافين (14)
بلازما المتعافين (14)

 

بلازما المتعافين (15)
بلازما المتعافين (15)

 

بلازما المتعافين (16)
بلازما المتعافين (16)

 

بلازما المتعافين (17)
بلازما المتعافين (17)

 

بلازما المتعافين (18)
بلازما المتعافين (18)

 

بلازما المتعافين (19)
بلازما المتعافين (19)

 

بلازما المتعافين (20)
بلازما المتعافين (20)

 

بلازما المتعافين (21)
بلازما المتعافين (21)

 

بلازما المتعافين (22)
بلازما المتعافين (22)

 

بلازما المتعافين (23)
بلازما المتعافين (23)

 

بلازما المتعافين (24)
بلازما المتعافين (24)

 

بلازما المتعافين (25)
بلازما المتعافين (25)

 

بلازما المتعافين (26)
بلازما المتعافين (26)

 

بلازما المتعافين (27)
بلازما المتعافين (27)

 

بلازما المتعافين (28)
بلازما المتعافين (28)

 

بلازما المتعافين (29)
بلازما المتعافين (29)

 

بلازما المتعافين (30)
بلازما المتعافين (30)

 

بلازما المتعافين (31)
بلازما المتعافين (31)

 

بلازما المتعافين (32)
بلازما المتعافين (32)

 

بلازما المتعافين (33)
بلازما المتعافين (33)

 

بلازما المتعافين (34)
بلازما المتعافين (34)

 


بلازما المتعافين

كورونا

مصل النقاههة

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