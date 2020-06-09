اليوم السابع
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ننشر تنسيق القبول فى مدارس الجيزة للثانوى العام والفنى والزراعى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:18 م
ننشر تنسيق القبول فى مدارس الجيزة للثانوى العام والفنى والزراعى محافظ الجيزة ومدير تعليم الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2020 /2021 حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.
 
كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين  و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220  درجة للعام و210 للإعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى  و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص  والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.
 
كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التى تقبل الصناعى 3 سنوات ونظام الإعداد المهنى بـ 210 درجه للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م وأبو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات ، و 190 درجة للباويطى والمناجم و 235 درجة للبرمبل الصناعية و 255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.
 
كما اعتمد المحافظ  تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد  200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لأطفيح وطهما و175 درجة لأبو غالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية .
 
بالإضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 220 درجة للشيخ زايد الفندقية و 210 درجة للهرم الفندقية المهنية و 210 درجة للصف الفنية المتقدمة و 210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر واوسيم و 195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص ( تجارى وفندقى )  وفصول خدمات  تعليم تجارى اما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فانة يتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات الشهادة الاعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة .
 
ومن جانبه اضاف خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، مشيراً أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.
 
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة (2)
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة 

تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة (3)
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة 

تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة (4)
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة 

تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة (5)
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة 

تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة (1)
تنسيق المدارس الثانوية بالجيزة 

 


تنسيق الثانوي العام

تنسيق الثانوي

الثانوي البصناعي

الثانوي الزراعي

مدارس الثانوي

الجيزة

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