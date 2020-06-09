اليوم السابع
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ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:56 ص
ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2021/2022

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  48  قرش)

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   77 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106 حط  قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   128 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 ،

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  58  قرش)

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  68 قرش  )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   83 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  11 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   131 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2023/2024

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  68  قرش)

 

 

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  68 قرش  )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   90 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  119 حط  قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   135 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2024/2025

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  71  قرش)

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  71 قرش  )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   97 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  123 حط  قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   136 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)


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