ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

كتبت رحمة رمضان

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2021/2022

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 ،

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 58 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 83 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 11 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 131 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2023/2024

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 68 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 90 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 119 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 135 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2024/2025

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 71 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 71 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 97 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 123 حط قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 136 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)