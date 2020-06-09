اليوم السابع
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ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:36 ص
ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ظهر اليوم الثلاثاء الاسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

 ومن المقرر أن يتم محاسبة مترو الأنفاق على 105 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد الفائق، فيما يتم محاسبة شركات لمياه و الصرف الصحى 125 قرش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المتوسط و 80 قرش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض.

 ويتم محاسبة الإنارة العامة على 125 قرش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض ، 99.9 قرش للكيلو وات ساعة لأغراض الرأى.

 و فيما يلى اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش  )

 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (  65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )

 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (  118 قرش بدلا من 100 قرشًا )

 6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

 7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (  118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)


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