نقابة المهندسين تخصص رقما لتواصل حالات الاشتباه بكورونا من أعضائها مع أطباء

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد لمواجهة وباء كورونا المستجد، فقد اتخذت لجنة الرعاية الصحية عدة إجراءات إنطلاقا من كون النقابة بين لكل المهندسين، مشيرا إلى أنه تقرر فتح باب الاشتراك الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 30 يوما تبدأ من 1 يونيه حتى 30 يونيه 2020.

وأوضح عثمان، أن مشروع العلاج يساهم في فواتير العلاج داخل المستشفيات المتعاقدة حسب النسب المقررة بالدليل، كما تم الاتفاق مع مجموعة من الأساتذة والاستشاريين للتواصل معهم تليفونيا أو إلكترونيا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها واجراءات الوقاية والاستشارات الطبية المختلفة في كافة جوانب الطب، وذلك من خلال رقم واتس آب: 01150990908.

وأضاف: ونظرا لما يسببه هذا الفيروس من مخاطر عامة على الجسم، وخاصة الجهاز التنفسي، يسمح مشروع الرعاية الصحية بعمل كل الإشاعات والتحاليل المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بالجهات المتعاقدة بأسعار الدليل، وهي 200 جنيها فقط لمشتركي الرعاية مع استمارة التحويل، و400 جنيه لأي مهندس أو ذويهم مشترك بالرعاية أو غير مشترك، بدون استمارة تحویل بدلا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى أكثر من 1000 جنيه.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن مشروع الرعاية يسمح بعمل تحاليل CBC، CPR، SGPT، Ferritin، بمختلف جهات التعاقد بأسعار دليل المشروع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها عمل المسحات والعزل.

كانت قد أعلنت لجنة إدارة الأزمة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمود مغاورى، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية، إطلاق وسيلة لتواصل حالات الإصابة بالفيروس من المهندسين من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابى فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.

كما أعدت اللجنة نموذجًا آخر للمهندس الذى فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التى تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذى تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.